На мою думку у питанні військової допомоги Україні відбулися якісні зміни – США та інші провідні країни НАТО прийняли стратегічне рішення про постачання без обмежень будь-якої зброї (окрім зрозуміло ядерної) до України.

Знято вето на постачання важкого та наступального озброєння, танків, дальнобійної та великокаліберної артилерії, протикорабельних ракет, навіть систем ППО. Зрозуміло, в першу чергу наші союзники будуть орієнтуватися на радянські зразки, оскільки вони не потребують багато часу на їх вивчення для застосування на фронті.

Як повідомляють неофіційні джерела Інформаційної оборони, таке рішення було прийнято з огляду на декілька факторів.

Видео дня

Перший – героїчна боротьба українських Збройних Сил, які надали гідну відповідь російським окупантам, вміло використовуючи передану до України західну зброю.

Другий – ціна перемоги України.

Через декілька днів на Сході України відбудеться вирішальна битва російсько-української війни. Незважаючи на значно вищий рівень тактичної підготовки воїнів ЗСУ, стратегічний та оперативний рівень українського командування, Україна програє росії за кількістю броньованої техніки, систем ППО, літаків. ЗСУ негайно потребують важкого озброєння та систем ППО, без яких майже неможливо виграти цю війну.

І на останок для США поразка росії є критично важливою з огляду на подальший розвиток геополітичної ситуації, створення нової системи світової безпеки. Тому і було прийнято рішення про поставку зброї до України без будь-яких обмежень та у найкоротші строки.