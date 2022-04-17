США готовят 'сюрпризы' против нового наступления Путина в Украине – The Wall Street Journal

Украинским военным нужно тяжелое американское вооружение в связи с готовящимся новым наступлением России на Донбассе. Украина уже выиграла первую фазу войны, заставив врага отступить на северо-востоке, однако серьезные угрозы на востоке и юге страны сохраняются. Наши бойцы нуждаются в еще больших поставках "сюрпризов" от американских союзников, чтобы остановить атаку врага.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена выделила Украине дополнительно $800 млн, то есть предоставила различные виды оружия на эту сумму. Считается, что новые подарки от союзников помогут Украине отразить более широкомасштабное наступление на Донбассе, сообщает издание The Wall Street Journal.

Особенности ландшафта на востоке Украины делают невозможным организацию засад против колонн бронетехники врага, как это удавалось в лесистой местности севера страны. Россияне усилят свою боевую мощь, подкрепив батальоны, воюющие на Донбассе, перекинутыми с северного направления солдатами.

Видео дня

Армия РФ готовит более жесткое наступление, будет больше обстрелов и бомбардировок, поэтому украинские защитники тоже должны быть более серьезно оснащенными.

Новый пакет военной помощи от США включает 18 гаубиц 155-мм калибра и 40 тыс. снарядов, 10 противоартиллерийских радаров, два радара воздушного наблюдения и 200 бронетранспортеров. Американцы также отправят в Украину 11 вертолетов Ми-17, хотя это решение было принято после некоторых колебаний. ВСУ также хотели заполучить реактивные системы залпового огня, но пока этого оружия нет в списке.

Несмотря на недавний ошеломительный успех украинских воинов, потопивших флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва", Военно-Морские силы Украины нуждаются в серьезной модернизации. При этом в последнем пакете военной помощи Украине США пока только предоставляют беспилотные корабли береговой обороны.

Одним из самых важных видов оружия, в котором нуждается Украина, являются средства противовоздушной обороны большой дальности. И здесь необходимо ускорить все бюрократические моменты, чтобы Украина смогла заполучить их и применять как можно раньше. К примеру, о поставке 100 дронов-камикадзе Switchblade было заявлено еще 16 марта. Только 13 апреля, Пентагон сообщил, что последние из них поступят в Украину "в течение следующего дня".

В более долгой перспективе, поскольку война в Украине может затянуться, США и НАТО должны перейти от концепции просто передачи Украине всего, что "лежит на полке", до серьезного оснащения современным вооружением НАТО и обучения украинских военных. Особенно нужно помочь Украине обеспечить себе превосходство в воздухе.

Все еще существует вероятность захвата Путиным украинских территорий, что позволит диктовать свои условия в переговорном процессе. Поэтому США в лице президента Байдена должны проявлять большую решительность относительно военной помощи Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и миру по итогам 52 дня после вторжения России. Он подчеркнул, что для деблокады окруженного Мариуполя Украине немедленно необходимо тяжелое вооружение и самолеты. Другой способ спасти город – переговоры, роль партнеров в которых должна быть определяющей