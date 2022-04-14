США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – WSJ

США будут предоставлять Украине больше разведывательных данных, чтобы помочь в войне против российских оккупантов. Информация американцев должна помогать ВСУ наносить прицельные удары по вражеским целям в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США. Американская сторона активизировала обмен разведданными в конце минувшей недели, чтобы украинская армия могла лучше ориентироваться в планах врага и понимала, как эффективнее отвечать на атаки россиян.

"По мере того, как развивается конфликт, мы продолжаем приспосабливаться, чтобы операторы могли гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами", – пояснил представитель Пентагона.

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При этом отмечается, что Штаты не будут предоставлять Украине информацию, которая позволила бы наносить удары по вражеским целям на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Наша армия сможет получить артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.

По словам представителя Пентагона, массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов, откуда на автомобильной технике помощь сразу же отправляется в Украину.