Среди солдат РФ распространяются панические настроения, украинские воины продолжают освобождать территории – Генштаб

Среди российских оккупантов в Украине распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые базировались в Чернобыльской зоне. В то же время, отмечается, что силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

О ходе 38-х суток противостояния Украины российскому военному вторжению сообщили в Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что населению одного из населенных пунктов Беларуси рекомендовано избегать контактов с вышедшими из загрязненной зоны российскими оккупантами.

В Генштабе уточнили, что вглубь этой страны от госграницы Украины перемещаются подразделения оккупационных войск на Северском направлении. Значительная часть их техники повреждена и буксируется.

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По данным украинских военных, российские мародеры перевозят гражданские автомобили, угнанные в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове, а также пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс-доставки СДЭК.

Кроме того, на Слобожанщине захватчики заблокировали выезд из города Бурынь, где наблюдается большое скопление военной техники. Также идет блокада Путивля, который окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево на Сумщине оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток завладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, однако успеха не имеет и несет потери.

В Южнобужском направлении ситуация существенно не изменилась. В непризнанном Приднестровье распространяются слухи о силовом принуждении военных так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

На Приморском направлении оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия во временно захваченных населенных пунктах.

"По причине значительных потерь личный состав врага деморализован, что, со своей стороны, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", – констатировали в Генштабе.

Ранее СМИ сообщали о первой смерти российского оккупанта от лучевой болезни после вторжения путинских войск в Чернобыльскую зону отчуждения. Кроме того, госпитализированы в состоянии разной степени тяжести почти 100 оккупантов.

Частично их увозят в Гомель под видом раненых. Информацию о вероятной лучевой болезни у оккупантов, окопавшихся в Чернобыльской зоне отчуждения, подтверждают и в Генеральном штабе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ полностью освободили от агрессора дорогу от Харькова до Чугуева. Отступая, оккупанты убили нескольких мирных жителей. Военные также проверили освобожденное от оккупантов село Мала Рогань Харьковской области;

31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча на Киевщине. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанского территориального общества Анатолий Федорук.

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