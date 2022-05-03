Среди российских оккупантах распространяются слухи о новых сроках войны против Украины – разведка

По данным украинской разведки, среди военных страны-агрессора РФ сейчас распространяются слухи о новых сроках войны против Украины. Она якобы будет продолжаться до сентября 2022 года.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Именно такие сроки, согласно полученной информации, оккупантам, вероятно, озвучивает их командование.

Отметим, что сроки этой войны, которую в РФ окрестили "специальной военной операцией", меняются уже не в первый раз.

Напомним, что на 69-й день полномасштабной войны враг не прекращает проведение наступательных действий на Донбассе и на юге Украины.

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При этом оккупанты продолжают нести значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что война в Украине, которую начала страна-агрессор Россия, будет продолжительной. Ее окончание будет зависеть от нескольких факторов.

По его мнению, горячая фаза боевых действий не закончится в мае.