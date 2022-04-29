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Спортсменка из Мариуполя мечтала стать чемпионкой, но ее убили российские войска: подробности трагедии

Марина Петик
Война в Украине 2022
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Спортсменка из Мариуполя мечтала стать чемпионкой, но ее убили российские войска: подробности трагедии

В Мариуполе во время обстрелов погибла 14-летняя спортсменка по тяжелой атлетике Алина Перегудова. Девочка вышла с мамой из дома, когда раздался взрыв и их накрыли осколки. Выбежавшего следом брата застрелил российский снайпер.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотела покорить чемпионат мира

Об Алине Перегудовой подруги говорят, что она была доброй и очень целеустремленной.

"Даже когда в ее городе стреляли, она выходила на тренировки, ничего не боялась", – вспоминает подруга.

Чемпионка тренировалась даже под обстрелами
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Спортсменка была родом из Мариуполя. В последнее время занималась в колледже спортивного профиля им. С. Бубки в Бахмуте. Ее тренер Игорь Обухов вспоминает, что 25 февраля должны были проходить сборы. Но началась война.

"Мы должны были эвакуировать детей по домам. Помню, Алину встретил на автовокзале. Она сидела там одна. В Мариуполе у нее родная бабушка, которая работала почтальоном, и мама – продавец. Также был брат. Но она говорила, что хотела уехать к другой бабушке в Киев. Я еще подумал, может, взять ее с собой. Но потом нашли автобус и отправили ее в Мариуполь к родным", – рассказывает Обухов.

Когда в городе началась стрельба, то тренер стал разыскивать своих воспитанников. От Алины не было вестей с 28 февраля. До этого она писала подруге, что в городе взрывы и ей очень страшно.

Алина была чемпионкой Украины, а мечтала стать чемпионкой мира

Тренеру удалось связаться с тетей Алины, которая живет в Киеве. Она и рассказала, что девочка погибла.

"Она сказала, что Алины больше нет. Она вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Они обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его снял снайпер. Осталась одна бабушка там. Ее судьбу мы не знаем", – рассказал Обухов.

Тренер рассказывает, что в Мариуполе творился ад. Он пробовал собрать информацию обо всех своих воспитанниках. Одного застрелили прямо в огороде. У многодетной семьи сожгли дом. Одного ребенка вывезли в Россию, заставляют сделать российский паспорт, после этого он не сможет вернуться в Украину. Еще один спортсмен бежал из Мариуполя под обстрелами вдоль берега моря, ему удалось спастись.

Алина погибла вместе с мамой Натальей
В детству девочку покусал бультерьер

На фотографии многократная чемпионка Украины Алина Перегудова выглядит очень хрупкой. Невысокого роста девочка весила всего 48 кг, а штангу поднимала почти в два раза тяжелее.

По словам подруги, у Алины была цель – стать чемпионкой мира, и она к ней усердно шла. В 13 лет она выполнила норматив мастера спорта. Но присвоить это звание ей могли только с 14 лет. Она опережала свой возраст, боялась не успеть.

Почему такая девочка выбрала именно тяжелую атлетику? Оказалось, что судьба Алины была непростой.

Российские оккупанты уничтожили Мариуполь.

"Понимаете, в самом раннем детстве ее травмировал бультерьер. Ей было месяцев восемь, она подползла к его косточке и он ее сильно погрыз. У нее было разорвано лицо. Почему-то ее отвезли к ветеринару. Никто не думал, что малышка выживет, и ветеринар зашил рану в поллица грубо, как мог. Но девочка выжила, стала расти, и этот шов тянул, лицо немного перекашивало. В детстве над ней дети смеялась. Поэтому все время она проводила с бабушкой, которая работала на железной дороге. Она проверяла пути и кувалдой забивала рельсы. Это нравилось ребенку, так она пришла в тяжелую атлетику", – говорит тренер.

Алина была бесстрашной. Несмотря на то, что ее покусал бультерьер, она не боялась собак, воспитывала дома огромного алабая. Да и в Мариуполь тогда поехать не побоялась, говорила, ну что там постреляют по Мариуполю.

Однако судьба распорядилась по-другому. Никто не мог предположить, что российские оккупанты будут стирать с лица земли город и уничтожать его мирных жителей, расстреливать даже детей.

Алина готовилась к чемпионату Европы, который собиралась обязательно выиграть в свои 15 лет. Но не успела.