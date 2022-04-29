Спортсменка из Мариуполя мечтала стать чемпионкой, но ее убили российские войска: подробности трагедии

В Мариуполе во время обстрелов погибла 14-летняя спортсменка по тяжелой атлетике Алина Перегудова. Девочка вышла с мамой из дома, когда раздался взрыв и их накрыли осколки. Выбежавшего следом брата застрелил российский снайпер.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Об Алине Перегудовой подруги говорят, что она была доброй и очень целеустремленной.

"Даже когда в ее городе стреляли, она выходила на тренировки, ничего не боялась", – вспоминает подруга.

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Спортсменка была родом из Мариуполя. В последнее время занималась в колледже спортивного профиля им. С. Бубки в Бахмуте. Ее тренер Игорь Обухов вспоминает, что 25 февраля должны были проходить сборы. Но началась война.

"Мы должны были эвакуировать детей по домам. Помню, Алину встретил на автовокзале. Она сидела там одна. В Мариуполе у нее родная бабушка, которая работала почтальоном, и мама – продавец. Также был брат. Но она говорила, что хотела уехать к другой бабушке в Киев. Я еще подумал, может, взять ее с собой. Но потом нашли автобус и отправили ее в Мариуполь к родным", – рассказывает Обухов.

Когда в городе началась стрельба, то тренер стал разыскивать своих воспитанников. От Алины не было вестей с 28 февраля. До этого она писала подруге, что в городе взрывы и ей очень страшно.

Тренеру удалось связаться с тетей Алины, которая живет в Киеве. Она и рассказала, что девочка погибла.

"Она сказала, что Алины больше нет. Она вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Они обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его снял снайпер. Осталась одна бабушка там. Ее судьбу мы не знаем", – рассказал Обухов.

Тренер рассказывает, что в Мариуполе творился ад. Он пробовал собрать информацию обо всех своих воспитанниках. Одного застрелили прямо в огороде. У многодетной семьи сожгли дом. Одного ребенка вывезли в Россию, заставляют сделать российский паспорт, после этого он не сможет вернуться в Украину. Еще один спортсмен бежал из Мариуполя под обстрелами вдоль берега моря, ему удалось спастись.

На фотографии многократная чемпионка Украины Алина Перегудова выглядит очень хрупкой. Невысокого роста девочка весила всего 48 кг, а штангу поднимала почти в два раза тяжелее.

По словам подруги, у Алины была цель – стать чемпионкой мира, и она к ней усердно шла. В 13 лет она выполнила норматив мастера спорта. Но присвоить это звание ей могли только с 14 лет. Она опережала свой возраст, боялась не успеть.

Почему такая девочка выбрала именно тяжелую атлетику? Оказалось, что судьба Алины была непростой.

"Понимаете, в самом раннем детстве ее травмировал бультерьер. Ей было месяцев восемь, она подползла к его косточке и он ее сильно погрыз. У нее было разорвано лицо. Почему-то ее отвезли к ветеринару. Никто не думал, что малышка выживет, и ветеринар зашил рану в поллица грубо, как мог. Но девочка выжила, стала расти, и этот шов тянул, лицо немного перекашивало. В детстве над ней дети смеялась. Поэтому все время она проводила с бабушкой, которая работала на железной дороге. Она проверяла пути и кувалдой забивала рельсы. Это нравилось ребенку, так она пришла в тяжелую атлетику", – говорит тренер.

Алина была бесстрашной. Несмотря на то, что ее покусал бультерьер, она не боялась собак, воспитывала дома огромного алабая. Да и в Мариуполь тогда поехать не побоялась, говорила, ну что там постреляют по Мариуполю.

Однако судьба распорядилась по-другому. Никто не мог предположить, что российские оккупанты будут стирать с лица земли город и уничтожать его мирных жителей, расстреливать даже детей.

Алина готовилась к чемпионату Европы, который собиралась обязательно выиграть в свои 15 лет. Но не успела.