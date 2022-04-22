"Спокойный, как Чикатило": оккупант с психическими расстройствами заявил матери, что ему нравится воевать в Украине. Аудио
Украинские воины нанесли настолько большие потери российской армии, что Кремль вынужден пополнять свои подразделения даже психически больными. И они, как следует из их же телефонных разговоров, получают удовольствие от убийств.
Один такой шокирующий разговор психа-оккупанта с матерью перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. Аудио опубликовано в Telegram-канале СБУ.
На аудио слышно, как мать спрашивает у оккупанта, как он себя чувствует. И говорит ему, что к войне нельзя привыкнуть.
Оккупант возражает.
"С моим диагнозом к этому привыкнуть можно. С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный? Как маньяк. Как серийный убийца. Как Чикатило спокоен", - говорит он.
Такой ответ шокирует даже мать психа.
"Ты какой странный, разговариваешь как-то странно. У тебя там психика, наверное, вообще куда-то не туда пошла", - говорит она.
А оккупант отвечает ей, что на войне ему "классно".
"Я наоборот более спокоен стал. Так классно", - говорит потенциальный пациент заведения для душевнобольных, которого вместо лечения Россия направила убивать украинцев.
"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины… Простить такое невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", - комментируют услышанное в СБУ.
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