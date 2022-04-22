'Спокойный, как Чикатило': оккупант с психическими расстройствами заявил матери, что ему нравится воевать в Украине. Аудио

Украинские воины нанесли настолько большие потери российской армии, что Кремль вынужден пополнять свои подразделения даже психически больными. И они, как следует из их же телефонных разговоров, получают удовольствие от убийств.

Один такой шокирующий разговор психа-оккупанта с матерью перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. Аудио опубликовано в Telegram-канале СБУ.

На аудио слышно, как мать спрашивает у оккупанта, как он себя чувствует. И говорит ему, что к войне нельзя привыкнуть.

Оккупант возражает.

"С моим диагнозом к этому привыкнуть можно. С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный? Как маньяк. Как серийный убийца. Как Чикатило спокоен", - говорит он.

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Такой ответ шокирует даже мать психа.

"Ты какой странный, разговариваешь как-то странно. У тебя там психика, наверное, вообще куда-то не туда пошла", - говорит она.

А оккупант отвечает ей, что на войне ему "классно".

"Я наоборот более спокоен стал. Так классно", - говорит потенциальный пациент заведения для душевнобольных, которого вместо лечения Россия направила убивать украинцев.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины… Простить такое невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", - комментируют услышанное в СБУ.

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