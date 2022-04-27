Спецслужбы РФ принудительно вывозят иностранцев из Херсона в Крым: в СБУ выяснили цель врага

В Херсонской области российские спецслужбы принудительно вывозят иностранцев на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы создать "правильную картинку" для пропагандистских СМИ. При этом оккупанты сталкиваются с сопротивлением, поэтому на ходу придумывают фейки о "благодарных" иностранцах.

По предварительным данным, часть иностранцев успела самостоятельно покинуть Херсон. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Служба безопасности получила доказательства, как офицеры ФСБ организовывают насильственную "эвакуацию" людей с временно оккупированных территорий. СБУ получила доступ к телефону сотрудника ФСБ, который курировал создание пропагандистских сюжетов для оккупантов в Херсонской области.

Видео дня

На опубликованном аудиоперехвате оккупанты обсуждают "эвакуацию" во временно оккупированный Крым 19 граждан Вьетнама, работавших на рынке в Херсоне. При этом главной целью для ФСБ была запись на видео "благодарных за спасение" иностранцев.

Однако планы врага сошли на нет, потому что большинство вьетнамцев успели выехать в Одессу. Поэтому оккупанты застали всего 14 человек. Впрочем, росСМИ рассказали об эвакуации в Крым "140 благодарных иностранцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 26 апреля провели в Херсоне заседание, на котором представили так называемых председателя ОГА и мэра города. Ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобец.

В свою очередь, к жителям Херсона обратился законный мэр города Игорь Колыхаев. Он сообщил об избрании новой оккупационной власти и подтвердил, что не собирается ней сотрудничать.

Напомним, 27 апреля в Херсоне на площади Свободы российские оккупанты разогнали мирный украинский митинг. Против митингующих применяли слезоточивый газ и светошумовые шашки.