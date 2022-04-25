Спецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин, в случае ядерного удара его уничтожат, – Аваков

Если президент России Владимир Путин все же пойдет на роковой шаг применения ядерного оружия тактического масштаба, лично для него это грозит летальным исходом. Сам лидер Кремля это понимает, поскольку западные спецслужбы не скрывают, что располагают конкретным местоположением его укрытия.

Об этом рассказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает издание "Сегодня". Подобная информация заставляет Путина по крайней мере хорошо подумать прежде, чем принять столь радикальное решение и нажать на "красную кнопку".

"Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты – а применение ЯО снимает целиком все ограничения – целевого удара по тому месту, где сидит лично президент России и вероятно его близкие", – указал Аваков.

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Он также добавил, что Москва продолжает угрожать миру ядерным ударом, но это вполне можно принимать за блеф. Во всяком случае потому, что это решение должно иметь логические причины.

"Ну, смысл какой? Куда? На линии фронта, где происходит столкновение армий? Почти нереально, потому что ты не будешь видеть разницы, кто от этого больше пострадает. Большой мегаполис? Ну, если ты вообще конченный, ты уничтожаешь территорию и вообще не хочешь с ней никогда иметь дело. На востоке страны? Непонятно, потому что непонятно будет куда будет идти роза ветров и не пострадают ли твои территории. То есть таких ограничен так много, что применение ядерного заряда – это скорее необходимый атрибут дубинки, но никак не атрибут для реализации", – рассуждает политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что инициатор и вдохновитель кровопролитной войны в Украине Владимир Путин спрятался от греха подальше в бункере, стало известно еще в первые дни после вторжения.