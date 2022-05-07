"Спецоперация" по освобождению от золота и часов: на Харьковщине задержали российских оккупантов-мародеров. Фото и видео
В Харьковской области украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов. Солдаты "второй армии мира" оказались мародерами: их боевые машины были забиты украденным у украинцев имуществом.
Были задержаны по меньшей мере семь военных РФ. Фото и видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Наши защитники обыскали вещи и технику захватчиков. Там они нашли наручные часы, золотые и серебряные украшения, фотоаппараты, медали и даже старый кнопочный телефон без крышки.
Один из оккупантов украл из дома мирных жителей Харьковщины женскую сумочку. Вероятно, такой "трофей" он собирался привезти своей жене.
Видео содержит нецензурную лексику, 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины наказали российских мародеров на Запорожье. На головы оккупантов, воровавших имущество украинцев в селе под Пологами, кара пришла с воздуха.