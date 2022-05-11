Спецназовцы работают вместе с аэроразведкой: в сети появилось новое видео ударов по врагу

Украинские защитники дают достойный ответ российским оккупантам. В сети показали, как по врагу работают наши спецназовцы вместе с аэроразведкой.

Соответствующее видео опубликовал нацгвардеец Харитин Старский. В частности, в роликах показана работа военной контрразведки Службы безопасности.

"Парочка вдохновляющих видео, на этот раз от спецназовцев СБУ совместно с аэроразведкой. Об этих ребятах обычно не много говорят в медиа, хотя они красавчики", - отметил Старский.

На кадрах видно, что украинские защитники сначала зафиксировали местонахождение вражеской техники. После этого навели прицельную марку на него, и через несколько минут произошло прямое попадание высокоточного боеприпаса.

Видео дня

Отметим, что за время полномасштабной войны Россия потеряла 26,3 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 2,8 тыс. бронемашин, 1187 танков и 160 вертолетов оккупантов.

Напомним, десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбили российский ударный вертолет Ми-24. Роковым для рашистов стал выстрел из ПЗРК "Stinger".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ показали, как украинские защитники "греют" российских оккупантов реактивными системами залпового огня "Град". Военные признаются, что с каждой успешной "отработкой" по врагу чувствуют, что сделали еще больше для защиты своего государства.