Спецназовцы Нацгвардии посадили вражеский дрон и узнали место его запуска: группа противника уничтожена

Украинские защитники продолжают давать достойный ответ российским оккупантам. Спецназовцы Национальной гвардии Украины посадили вражеский дрон и благодаря этому узнали место его запуска.

Вследствие слаженных действий наших военных группа противника уничтожена. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Хорошие новости от Нацгвардейцев. Спецназовцы Национальной гвардии Украины, в ходе выполнения боевых задач, посадили вражеский дрон", - говорится в сообщении.

Этот дрон рашисты использовали для воздушной разведки, а также для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников.

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Посадить его удалось благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы. Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника.

Благодаря этой информации, украинские защитники уничтожили группу противника на месте ее расположения.

Отметим, что российская армия в войне против Украины потеряла 22 100 военнослужащих. Две сотни из них были ликвидированы за минувшие сутки.

В сети сделали предварительный расчет военных потерь путинской армии в войне с Украиной. За два месяца боевых действий против ВСУ потери России оценили более чем в 20 млрд долл.

Напомним, что защитники Украины 25 апреля поразили десять воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-34, сбитый с зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как это выглядело изнутри ЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники провели успешную атаку на войска РФ в районе села Большая Александровка Херсонской области. В результате был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Журналисты подсчитали, что 5000 единиц российской военной техники, которую уничтожила украинская армия, можно переделать как металлолом. Его вес составит около 85 тыс. т, стоимость которых оценивается примерно в $45 млн.