"Спасите наших отцов": дети защитников Мариуполя обратились к миру. Видео

Дети военнослужащих полка "Азов", находящихся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, записали трогательное обращение к "сильным мира". Они призвали освободить родных людей и помочь им вернуться домой.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал основатель и первый командир полка "Азов", полковник Национальной гвардии Украины Андрей Белецкий. Он отметил, что мечта детей одна – чтобы папа вернулся с войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Дети на видео рассказывали, что мама перестала улыбаться, а сами они не простят смерть родителей. Они обратились с призывом о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Напомним: военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал, что в настоящее время у ВСУ нет никакой военно-технической возможности освободить украинских защитников с территории завода "Азовсталь". В первую очередь потому, что анонсирована масштабная военная поддержка союзников нашей страны еще не дошла до места назначения. По его словам, украинцам нужно продержаться, само сооружение комбината это позволяет, однако вопрос в наличии необходимых для жизни и обороны ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов", которые держат оборону на "Азовстали", не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком".