Спас сотни жизней: вдова украинского летчика рассказала о подвиге Героя Украины

Вдова погибшего Героя Украины Геннадия Матуляка рассказала, что перед смертью мужчина спас сотни людей. Его подбитый самолет должен был упасть на жилые дома в Киевской области. Но военный ценой своей жизни сумел приземлить его в лесополосе.

Этим Ольга Матуляк поделилась в интервью АрмияInform. По ее словам, Герой был влюблен в свое дело и с первого дня войны защищал Украину.

"В ночь с 23 на 24 февраля муж по команде "Тревога!" помчался на службу. С самого утра, около пяти, набрал меня: "Оля, стреляют!" Когда я быстренько разбудила дочь, та в свои четыре года спросила: "Мама, война началась?" А папу убьют?" Честно ответила, что не знаю", – рассказывает вдова.

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25 февраля Геннадий выполнял военное задание в Киевской области. Около семи утра он уничтожил вражескую колонну возле Гостомеля и направился в сторону Вышгородского района. Над одним из сел российский истреблял дважды попал в самолет Геннадия. В этот момент он был прямо над большим развлекательным комплексом.

"Самолет и пилот вспыхнули. Местные жители собственными глазами видели, как самолет летит прямо на них и как пилот спасает сотни жизней. Машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе. Уже через 15 минут люди подбежали на место катастрофы. Скажу откровенно , для меня было очень важно услышать правду, узнать, что это не легенда, что мой Герой действительно спас столько жизней", – рассказывает Ольга.

Этой информацией с ней поделилась одна из жительниц населенного пункта, которая видела все своими глазами. Она нашла жену погибшего в социальных сетях и прислала ей фотографию его паспорта.

"Он действительно кайфовал и от жизни, и от службы, мечтал не о погонах и должностях, а о том, что в Украине появится пилотажная группа. Мечтал, чтобы украинские летчики вышли на международную арену и весь мир увидел, насколько профессионально они летают ", – вспоминает вдова.

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