Сожженные авто и тела убитых людей на улицах: новые фото зверств оккупантов на Житомирской трассе. 18+

Лилия Рагуцкая
Расследования
3 минуты
Сожженные авто и тела убитых людей на улицах: новые фото зверств оккупантов на Житомирской трассе. 18+

Российские оккупанты совершали на Киевщине нечеловеческие преступления. Мирных безоружных людей расстреливали, сжигали прямо в автомобилях, когда они пытались эвакуироваться из-под российских бомбардировок и обстрелов.

После освобождения пригородов Киева украинцы увидели, что происходит на Житомирской трассе в двух десятках километров от столицы. Страшные фотосвидетельства преступлений российских оккупантов в Киевской области показал журналист Стас Козлюк.

"Житомирская трасса. 20-25 км от Киева. Долго думал, постить ли эти фотографии. Потому что это за гранью. Сожжены авто. Сожжены (!) люди. Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это", - написал Козлюк.

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Он рассказал, что видел на обочине дороги тела убитых рашистами украинцев, которых путинские изверги стащили на кучу и подожгли. Сфотографировать увиденный ужас Козлюк не смог – не поднялась рука.

"Это должны фиксировать криминалисты. Весь вечер пытался понять – зачем. То есть, когда людей убивает артиллерия, или самолеты, или ракеты – ты отдаешь себе отчет, что железо не выбирает, как и кого убить. Попал в зону обстрела – убило. Но это... бляха, этих людей убили, а затем пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - написал журналист.

Еще совсем недавно здесь шли бои. В селе Дмитровка, рассказывают местные, рашисты обустроили позиции возле одной из АЗС – и оттуда обстреливали село. Там тоже много убитых безоружных украинцев.

"Покажите это знакомым. Покажите это иностранцам, которые считают, что у нас в Украине "конфликт" или "спецоперация". Это нифига не так. Это война. С каким-то непонятным уровнем жестокости. Не Путин убил этих людей", - призвал свидетель преступлений российских оккупантов против гражданского населения Украины.

После освобождения Киевщины украинские военные увидели, какие зверства совершали оккупанты на Житомирской трассе
Людей расстреливали просто так
Оккупанты не давали гражданскому населению эвакуироваться
Некоторые автомобили сожжены дотла
Убивали и мужчин, и женщин
Все это происходило в 25 км от Киева
Мир должен увидеть, что собой представляют путинская армия, Россия и россияне в целом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом вдоль трассы оккупанты бросили обнаженные тела женщин. Путинские изверги пытались их сжечь. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины после того, как украинские воины выгнали захватчиков из Киевщины и увидели, какие зверства те совершали против мирного населения.

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