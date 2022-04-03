Сожженные авто и тела убитых людей на улицах: новые фото зверств оккупантов на Житомирской трассе. 18+

Российские оккупанты совершали на Киевщине нечеловеческие преступления. Мирных безоружных людей расстреливали, сжигали прямо в автомобилях, когда они пытались эвакуироваться из-под российских бомбардировок и обстрелов.

После освобождения пригородов Киева украинцы увидели, что происходит на Житомирской трассе в двух десятках километров от столицы. Страшные фотосвидетельства преступлений российских оккупантов в Киевской области показал журналист Стас Козлюк.

"Житомирская трасса. 20-25 км от Киева. Долго думал, постить ли эти фотографии. Потому что это за гранью. Сожжены авто. Сожжены (!) люди. Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это", - написал Козлюк.

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Он рассказал, что видел на обочине дороги тела убитых рашистами украинцев, которых путинские изверги стащили на кучу и подожгли. Сфотографировать увиденный ужас Козлюк не смог – не поднялась рука.

"Это должны фиксировать криминалисты. Весь вечер пытался понять – зачем. То есть, когда людей убивает артиллерия, или самолеты, или ракеты – ты отдаешь себе отчет, что железо не выбирает, как и кого убить. Попал в зону обстрела – убило. Но это... бляха, этих людей убили, а затем пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - написал журналист.

Еще совсем недавно здесь шли бои. В селе Дмитровка, рассказывают местные, рашисты обустроили позиции возле одной из АЗС – и оттуда обстреливали село. Там тоже много убитых безоружных украинцев.

"Покажите это знакомым. Покажите это иностранцам, которые считают, что у нас в Украине "конфликт" или "спецоперация". Это нифига не так. Это война. С каким-то непонятным уровнем жестокости. Не Путин убил этих людей", - призвал свидетель преступлений российских оккупантов против гражданского населения Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом вдоль трассы оккупанты бросили обнаженные тела женщин. Путинские изверги пытались их сжечь. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины после того, как украинские воины выгнали захватчиков из Киевщины и увидели, какие зверства те совершали против мирного населения.

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