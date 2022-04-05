Сожженная техника и разрушения: как выглядит Чернобыльская зона после боев. Фото

После отхода российских оккупантов из Чернобыльской зоны на зараженной радиацией территории осталась уничтоженная военная техника, разрушенные дороги, мосты, мины, неразорвавшиеся ракеты и другие боеприпасы. Известно, что есть потери среди персонала предприятий зоны отчуждения, точное количество устанавливается.

Как выглядят земли вокруг ЧАЭС после того, как оттуда сбежали путинские солдаты, показало в Facebook Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Ведомство напомнило, что оккупанты появились здесь в первый же день вторжения.

Видео дня

Уже 24 февраля достаточно большая часть зоны отчуждения была оккупирована, по нескольким направлениям велись очень активные и масштабные боевые действия.

"Через Чернобыль прошло много рашистской техники, многие сотни единиц. В первую и вторую неделю после 24 февраля не только зона, но и близлежащие населенные пункты были оккупированы и отрезаны от связи, помощи, электроэнергии и продуктов. Постоянные обстрелы, разрушения, давление на население и убийства", – сказано в сообщении.

Сотрудники госагенства отметили, что уже видят, как устанавливаются переправы, убирается мусор и металл с путей, производится обезвреживание мин.

"Опасность перемещений еще очень высока, и ближайшая примерно неделя она такой еще и будет оставаться, но жизнь возвращается!" – отметило ведомство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, над Чернобыльской АЭС 2 апреля снова подняли украинский флаг.

В МАГАТЭ с первых дней били тревогу из-за захвата ядерного объекта оккупантами и призывали РФ выполнять Устав ООН, но Кремль все призывы игнорировал.

Оккупанты даже додумались окопаться в радиоактивном Рыжем лесу. В итоге после облучения российские солдаты устроили бунт и спешно покинули территорию.

1 апреля СМИ сообщили о первой смерти солдата РФ от лучевой болезни.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!