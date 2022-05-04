Мы ошибались в конце февраля, полагая, что население российской федерации способно выйти на протесты чтобы выразить недовольство действиями властей и остановить войну. Оно, собственно, даже протест не смогло изобразить, не говоря уже о каком-либо недовольстве…

Мы ошибались, когда думали, что 10 000 утилизированных камуфлированных российских скотов (КРС) станут критическими потерями и остановят вторжение. Осатаневший чекист Володя из-за этого не особо переживает – мамки нарожают. А мамки тоже радуются, что их выродки сгинули не в пьяной поножовщине или от наркоты, и теперь им полагается денежная компенсация за участие в спецоперации против Украины, первоначальные цели которой уже и не упомнишь. Но это если туловище найдут…

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Мы ошибались, когда думали, что поголовье рф будет крайне недовольно введенными против них санкциями. Увы и ах – хорошо не жили, нефиг и начинать…

Но в едином порыве они недовольны тем, что их армия бесславно и беззубо воюет в Украине. От "весь мир в труху" из уст провластной верхушки, попыток поиска оправдания агрессии в интеллектуальных кругах российских либералов до животной жажды украинской крови (а заодно унитазов, стиральных машин и прочих ништяков) в затуманенном трешовой пропагандой сознании homo vatikus, то бишь "глубинного народа".

Последние социологические исследования в рф, несмотря на обоснованные претензии к их релевантности, показывают истинные настроения именно последних, способных поддержать любую гнусную задумку рехнувшегося деда. Так, в конце апреля данные свежих социологических опросов свидетельствуют, что 73 % поголовья рф по-прежнему поддерживают войну против Украины. Это еще к одной нашей ошибке – союзников на той территории у нас нет.

И давно нет иллюзий относительно того, что войну ведёт только лично плешивый фюрер, а не весь "глубинный" народ. Кремлевская пропаганда масштабно и глубоко внедрила в черепные коробки российского населения идеологию, назовем его так, воинственного путинизма Z. Который, как мы уже 9-й год убеждаемся, по своей вредоносной мощи не просто сопоставим с существовавшими когда-либо сектами, а значительно их превосходит. Смогли ведь, курилки, повторить и превзойти Аум Симрикё, Мэнсона и Храм Народов в одном флаконе…

Homo vatikus, независимо от вероисповедания, образования и аналитических способностей, запрограммированы на безоговорочную веру в своего плешивого "мессию". У них напрочь утрачена способность мыслить критически. Любая информация, исходящая от "самого" или доносимая от его имени "штрибанами" уровня Соловьева, принимается на веру безоговорочно. И, напротив, всё, что хоть как-то диссонирует с мнением бункерного идола, или, не дай бог, бросает тень на "солнцеликого", решительно отметается независимо от аргументации.

Начиная с 2014 года мы тщетно пытались донести своим родственникам и знакомым в рф реальную информацию сначала о зверствах и мародерствах "ихтамнетов" в "гражданской войне", а потом КРС в "спецоперации". Носом тыкали в неопровержимые факты и доказательства. Идеология путинской секты была и есть непробиваемой: "Всё это неправда. Такого не может быть. У нас говорят совсем другое".

Тот трэш, который "говорят" российскому поголовью из каждого утюга и телевизора, нормальный человек воспринимать не способен. А вот адепты секты воинственного путинизма Z видят и слышат такое каждый день с утра до вечера на протяжении десятилетий! Тут как с никотином: после первой "хапки", как правило, возникает кашель и срабатывает рвотный рефлекс, но затем человек втягивается, попадает в зависимость до конца жизни. А ведь в отличие от табака, рекламу которого ограничивают, а то и вовсе запрещают, пропаганда путинизма в россии всячески поощряется и является одним из приоритетных направлений государственной политики. К говорящим головам из утюга принудительно подключается административный ресурс всего госсектора, спускающего по вертикали вниз указания выкладывать из детей свастику Z и более изощренные формы популяризации войны против нас и нашей страны.

Несмотря на это, подогретое российскими средствами массовой дезинформации радостное гиканье и одобрямс "глубинного народа" обязательно закончится глубоким и затяжным похмельем оного. Которое, вполне возможно, начнется уже на днях. Если чекист Володя решится на мобилизацию, то перед каждым адептом его воинствующей секты Z будет весьма ограниченный выбор. В большинстве своем они без малейшего сопротивления пойдут удобрять украинские земли, понурив голову, как скот на убой. У избежавших этой участи счастливчиков уже не получится традиционно под боярышник смаковать соловьева или под соловьева смаковать боярышник. На подвал, в лес, в хлев. Без соловьева и боярышника, но далеко от военкома…

И думается не зря в пик победобесия 9 мая 2022 года над красной площадью пролетит "самолет судного дня" ИЛ-80, на котором в случае ядерного шухера идол секты воинствующего путинизма Z, сверкая плешью, рванет в свой самый глубокий бункер. А восхищенный "глубинный народ" будет ожидать обещанного попадания в рай. Но в секте Z его нет…

Как и у нас союзников на сопредельной территории