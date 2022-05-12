Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Украине и призвал РФ срочно прекратить войну

В четверг, 12 мая, Совет ООН по правам человека принял Резолюцию "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии". В ней, среди прочего, представители институции в очередной раз озвучили требование к РФ безотлагательно прекратить военные действия против нашей страны.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, документ был принят по результатам сессии, созванной по инициативе Украины. Его поддержали 33 страны из 47.

"Совет ООН по правам человека выражает глубокую обеспокоенность из-за большого количества жертв среди гражданского населения", – отметила Денисова.

В Резолюции Россию призвали предоставить международным правозащитным организациям и гуманитарным институтам немедленный и беспрепятственный доступ к украинцам, депортированным и содержащимся на ее территории.

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Денисова подчеркнула, что руководство государства-террориста должно быть наказано за совершенные им преступления, а граждане Украины – вернуться на родину или в любую другую безопасную страну.

Ранее омбудсмен сообщила, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты незаконно вывезли на территорию России около 1 млн граждан Украины. Из них 182 тысяч – это дети и подростки.

Лишь около 500 жителей Мариуполя Россия принудительно депортировала в Чебоксары (Чувашия) 8 апреля. Среди сил вывезенных украинских граждан – 106 детей. Еще более 300 мариупольцев депортированы в Приморский край РФ – в 8 тысячах километров от родины.

В общей сложности российские фашисты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев. Перед этим оккупанты в "лучших" традициях немецких нацистов прогоняют украинцев через фильтрационные лагеря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пензенской области России было обнаружено три лагеря для депортированных украинцев, где они содержались в ненадлежащих условиях. 16 апреля первых семерых граждан Украины – в том числе и семью с тремя детьми – удалось доставить в Эстонию, где людям оказывают необходимую помощь.