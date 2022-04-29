Социологи выяснили, сколько россиян поддерживают войну против Украины и каким видят ее исход

Граждане Российской Федерации продолжают поддерживать войну в Украине, которую развязал кремлевский диктатор Владимир Путин. Более того, они считают, что рашисты достигают успеха в нашей стране и боевые действия закончатся в пользу России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского социологического центра "Левада". В частности, то, что в Кремле называют "специальной военной операцией", по состоянию на апрель, поддерживают 74% россиян.

Отметим, что по сравнению с мартом поддержка войны снижается. Если в прошлом месяце "определенно поддерживали" 53% респондентов, то сейчас - 45%. В то же время, "скорее поддерживали" в марте 28% опрошенных, а в апреле - 29%.

Видео дня

Противников войны в Украине также становится больше: в марте таких было 20 %, а сейчас – 26%.

При этом большинство россиян (68%) считают, что "специальная операция" якобы продвигается успешно, разуверены во "второй армии мира" 17% респондентов.

Кроме того, граждане страны-агрессора рассказали, каким видят исход войны. Большинство из них (73%) уверены в якобы победе России. 15% считают, что ни одна из сторон не сможет выиграть. А в победу Украины россияне не верят.

Отметим, ранее опубликованы предварительные результаты свежего опроса, проведенного социологическим центром Chatham House в Беларуси по поводу отношения граждан к войне в Украине. Согласно опросу, против войны с Украиной выступают 97% беларусов. Количество противников войны с нашей страной по сравнению с результатами предыдущих опросов увеличилось на 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео опроса среди россиян касательно их отношения к войне против Украины. Большая часть граждан страны-агрессора оправдала действия Путина, назвав войну "вынужденной мерой".