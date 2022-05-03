newspaper

Сотрудники ВПК России жалуются на низкие зарплаты и массовые увольнения – разведка

Алексей Лютиков
Война в Украине 2022
1 минута
15,6 т.
Сотрудники ВПК России жалуются на низкие зарплаты и массовые увольнения – разведка

Российские вооруженные силы стремительно теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. В частности, сотрудники военно-промышленного комплекса РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Кроме того, на свое плачевное состояние сотрудники ВПК оккупантов пожаловались главе правительства страны-агрессора Михаилу Мишустину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства сотрудники ВПК жалуются на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

Видео дня

Также авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". В связи с этим происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

По информации ГУР, это уже не первое обращение профсоюзов страны-агрессора относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. В то же время официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу.

Сотрудники ВПК России жалуются на низкие зарплаты
Сотрудников ВПК РФ массово увольняют

Ранее сообщалось, что за более чем два месяца полномасштабной войны против Украины российская армия существенно ослабла. Стране-агрессору будет крайне непросто восстановить свою боевую мощь, в том числе из-за санкций стран Запада.