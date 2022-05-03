Сотрудники ВПК России жалуются на низкие зарплаты и массовые увольнения – разведка

Российские вооруженные силы стремительно теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. В частности, сотрудники военно-промышленного комплекса РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Кроме того, на свое плачевное состояние сотрудники ВПК оккупантов пожаловались главе правительства страны-агрессора Михаилу Мишустину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства сотрудники ВПК жалуются на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

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Также авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". В связи с этим происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

По информации ГУР, это уже не первое обращение профсоюзов страны-агрессора относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. В то же время официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу.

Ранее сообщалось, что за более чем два месяца полномасштабной войны против Украины российская армия существенно ослабла. Стране-агрессору будет крайне непросто восстановить свою боевую мощь, в том числе из-за санкций стран Запада.