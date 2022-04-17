Сотни свежих могил: появилось фото с кладбища в Ирпене

Американский фотограф Дэвид Гутенфелдер сделал ужасающий снимок кладбища в послевоенной Ирпени Киевской области. С высоты птичьего полета открывается вид на сотни свежих могил, в которых покоятся мирные люди: дети, женщины, старики, мужчины, не владеющие оружием.

Фотография, от которой стынет кровь в жилах, опубликована в американском издании The New York Times. Западный мир в очередной раз должен убедиться в том, что пресловутый "русский" несет бескомпромиссную смерть и разделить всю боль потерь с украинским народом.

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Киевские власти накануне объявили, что в окрестностях столицы после оккупации российской армии было обнаружено более 900 тел убитых гражданских лиц. Большинство из них перед гибелью подвергались истязаниям и пыткам, десятки людей просто были закопаны в братских могилах.

Напомним, что подразделения армии РФ на Киевщине не могли насытиться одной только кровью невинных людей. Спецслужбы Украины обнародовали кадры из ранее оккупированной Ирпени, где захватчики занимаются повальным мародерством и грабежами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал кадры освобожденной от российских захватчиков Ирпени. Прежде современный развивающийся пригород украинской столицы похож на груду развалин, где обитает призрак боли, отчаяния и смерти.