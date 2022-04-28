Состоялся новый обмен пленными с РФ: освобождены 45 украинцев
Состоялся еще один обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 45 украинцев, в том числе 33 военных.
Пятеро уволенных защитников Украины ранены. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - отметила она.
Это уже седьмой обмен пленными между Украиной и Россией с начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предыдущий обмен Украина и Россия провели 21 апреля. Тогда удалось вернуть домой 19 украинцев: 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.
А 19 апреля из плена РФ освободили 76 украинцев: 60 военнослужащих (из них 10 офицеров) и 16 мирных граждан.