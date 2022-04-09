Війна увірвалася в наше життя несподівано і трагічно.

Ми її чекали. Ми знали, що вона невідворотня. Але вірили і сподівались, що помилились.

І війна – широкомасштабна і варварська нас мине.

Нас переконували не вірити американській розвідці, що ніякої загрози немає і що 140 тисячна орда, яка стояла вже декілька місяців біля наших кордонів, не представляє нам загрози.

Значна частина українців в це вірили. Їм хотілося вірити, що до війни справа не дійде.

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Але війна прийшла. Вона змінила все наше життя. Мільйони українців вимушені були втратити домівки, розпрощатись з довоєнним життям, пізнати горе перших втрат рідних і близьких, загибель усього того, що роками тяжкою працею створювалось.

Пройшов перший місяць війни.

Світ захоплюється мужністю і героїзмом українських Збройних сил, територіальної оборони, добровольців, волонтерів – усього українського народу.

Україна собою закрила Європу і світ від цієї дикої орди – варварів, ґвалтівників і мародерів. Путінська армія – це не класична армія цивілізованих країн, це – бандистська орда терористів.

Путін розраховував на дуже коротку і дуже успішну військову операцію.

І в плануванні цього нападу на Україну, як і багато в чому іншому, він повністю копіював свого "рідного" брата Адольфа Гітлера.

Завдяки бліцкригу він сподівався за декілька днів, максимум 3-4 дні захопити Київ, знищити політичне керівництво України, тимчасово призначити свою маріонетку, провести парад в Києві і вічно спочивати на лаврах переможця.

Бліцкриг – це теорія швидкоплинної війни, відповідно до якої перемога досягається в терміни, що обчислюються, в даному разі, днями. Створена ця теорія була Альфредом фон Шліффеном.

Перші спроби реалізувати бліцкриг були здійснені німецькими військами ще в період Першої світової війни, але не вдалося.

Зате Гітлеру вдалося практично реалізувати план бліцкрига при захопленні Польщі. Йому знадобилося лише 36 днів щоб захопити Польщу, при цьому мобілізаційний потенціал Польщі не був задіяний і біля 1 мільйона не мобілізованих поляків призовного віку, не стали на захист своєї Вітчизни.

Зараз уже є очевидним і це підтверджено в засобах масовий інформації , що ключовим об’єктом в реалізації бліцкригу Путін обрав Гостомельський аеропорт, який належить ДП Антонов.

Це стратегічно важливий аеродром, який знаходиться безпосередньо біля Києва і який дозволяв агресору, у разі його захоплення, швидко реалізувати свій план бліцкрігу.

Саме тому атака на цей аеродром розпочалася вже зранку 24 лютого 2022 року, тобто через декілька годин після початку широкомасштабного вторгнення.

Спочатку обстріли крилатими ракетами, потім вертолітний десант із 32 вертольотів КА- 52, які з території Білорусі на малій висоті намагалися захопити аеродром.

Потім були 18 штурмових вертольотів Мі – 8.

Але героїчні захисники аеродрому зірвали плани загарбника і не дали захопити аеродром.

В наступні дні російські загарбники продовжували відчайдушні спроби захопити аеродром в Гостомелі.

Аеродром в Гостомелі загарбникам був необхідний для того, щоб здійснила десантування Псковська повітряно-десантна дивізія в повному складі і з озброєнням і технікою. Велика кількість десантних літаків Іл-76 готові були сідати на злітно-посадкову полосу (ЗПП) Гостомеля, але мужні українські захисники героїчно захищали цей важливий об’єкт і десантні літаки повернулись на аеродроми в Білорусі.

27 лютого 2022 року Збройними силами України була приведена в непридатність ЗПП аеродрому Гостомель.

Героїчна оборона Гостомеля заслуговує окремого дуже кропіткого дослідження, адже ціною неймовірних героїчних вчинків особовий склад наших захисників зірвав бліцкріг Путіна.

Захисники Гостомеля назавжди увійдуть в історію України, багато з яких ціною свого життя врятували Україну.

Саме тому і був надзвичайно важливий аеродром Гостомель для захисту нашої країни.

Тут в Гостомелі був зірваний план бліцкріга Путіна. Після Гостомеля війна набула інший характер.

Саме Гостомель врятував Україну!

А тепер про Мрію, тобто АН – 225.

Чому гордість українського народу залишалась в Гостомелі, хоча було достатньо інформації, яка зобов’язувала відповідальних осіб здійснити необхідні заходи, так як і пропонували деякі працівники, по передислокації флоту ДП Антонов, разом з персоналом на базу у Лейпціг.

Але цього не було зроблено. Усі літаки залишались в Гостомелі.

Те, що з Мрії був знятий один із шести двигунів, не могло бути перешкодою для його перельоту.

АН- 225 мав технічні можливості злетіти і на п’яти двигунах.

Зараз в ЗМІ багато йде дискусій з приводу усіх цих обставин, а саме – знищення флагмана і гордості України літака АН – 225, який має назву "Мрія" і ще декількох інших літаків, та пошкодження інших літаків, в тому числі АН -124 "Руслан".

Чи була це злочинна недбалість відповідних посадових осіб, чи це були навмисні дії – залишення гордості України загарбникам, повинні з’ясувати правоохоронні органи.

А зараз є очевидним лише те, що 27 лютого 2022 року, загарбники усвідомлюючи, що не зможуть утримати аеродром – знищили літак.

Нещодавно з’явились заяви про те, що Мрію треба побудувати нову.

Навіть пропонують якісь фонди створити.

Сам по собі факт бажання побудувати нову Мрію – дуже позитивний.

Чи є можливість побудувати нову Мрію? Фахівці однозначно підтверджують – є не тільки бажання, але й можливості.

Але це вже буде зовсім нова Мрія, значно модернізована.

АН – 225 був виготовлений в Києві на нинішньому ДП Антонов. Він був і довгий час залишався найбільшим літаком у світі, поки путінські варвари його не знищили.

Літак унікальний. Для його проектування і будівництва були використані унікальні технології. Багато вузлів і деталів проектувались і виготовлялись виключно для цього літака.

Для того, щоб реалізувати проект відновлення нової Мрії необхідні талановиті конструктори, які будуть здатні модернізувати літак, а фактично створити новий модернізований літак, в якому будуть застосовані найновіші світові технології і обладнання.

На ДП Антонов ще залишились фахівці, яким під силу вирішити усі технічні проблеми, але без генерального конструктора це буде зробити надзвичайно складно.

На наше щастя в Україні є Генеральний конструктор авіаційної техніки ( нині чинний), який здатний створити творчий колектив і організувати усю необхідну технічну роботу для підготовки необхідної конструкторської документації і відбудувати нову Мрію для України.

Це – Герой України, почесний громадянин міста Києва, професор, академік Національної Академіі наук, людина яка віддала 52 роки свого творчого життя роботі в ДП Антонов, в тому числі і багато років був Головним конструктором, першим заступником Генерального конструктора і значний проміжок часу – Генеральний конструктор.

Ця людина мала безпосереднє відношення до створення майже усіх літаків, починаючи з початку 60-х років минулого століття, в тому числі і до створення АН – 225.

Це – Дмитро Ківа.

Вважаю, що Дмитра Ківу треба негайно повернути до роботи на ДП Антонов. Його організаторські здібності, творчий потенціал, величезний досвід і вміння досягати поставленої мети може бути запорукою швидкого відновлення української Мрії.

Путіну не вдалося і не вдасться знищити українську мрію до вільного та заможнього життя, як і не вдалося знищити гордість українського народу – транспортний літак Мрія.

Пройде небагато часу і нова модернізована Мрія знову злетить в українське небо, як символ нашої Перемоги.