Солдаты из Южной Осетии отказались 'освобождать' Донбасс и вернулись на родину

Военные из непризнанной псевдореспублики Южная Осетия (оккупированная территория Грузии), которых Россия хотела перебросить воевать против Украины, сложили оружие и вернулись домой. Речь может идти про около 300 солдат.

Информацию подтвердил "экс-президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты в Telegram. Он заявил, что "осуждать военных не стоит", а нужно "разобраться в причинах того, что произошло".

Он добавил, что военные "при обеспечении должной организации их участия, смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса".

В Telegram-канале "Подслушано в полиции" опубликовали фотографии этих военных и сообщили, что они якобы вернулись домой автостопом.

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Осетинский блогер Алик Пухаев в Twitter сообщил, что 300 военных отказались воевать по собственному желанию. "Сегодня около 300 военнослужащих (в основном этнических осетин) с российской военной базы вернулись в Южную Осетию по собственному желанию, так как думали, что их бросили умирать во время "спецоперации" в Украине", – написал он.

30 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что РФ перебрасывает в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии. Всего созданы пять батальонно-тактических групп (БТГр) общей численностью около 2000 человек.

Это подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из иркутских, омских и новосибирских отрядов милиции личного назначения РФ якобы массово подали рапорты на демобилизацию. Российские спецназовцы объяснили это нежеланием участвовать в войне, которую их страна ведет против Украины.

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