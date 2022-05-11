Сохраняется угроза высадки десанта врага в Черноморской зоне – Генштаб

В акватории Азовского и Черного морей находятся боевые корабли и подводные лодки оккупантов. Вражеские военные суда поддерживают наземные группировки войск РФ, действующие на приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием в глубь территории Украины.

В Черноморской зоне сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге в среду, 11 мая (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в т.ч. с применением самолетов дальней авиации по военным объектам и объектам критической инфраструктуры и промышленности, транспортным сетям – в последнее время в первую очередь по объектам железной дороги, пытаясь сорвать наращивание состава и логистику наших группировок, действующих на Востоке Украины", – отметил Громов.

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Он отметил, что оккупанты с начала полномасштабного вторжения уже потеряли около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники.

"Но, даже достижение противником декларируемой цели второго этапа т.н. "специальной операции" – оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах, вероятнее всего, не удовлетворит его амбиций, а лишь создаст условия для расширения агрессии", – подчеркнул Громов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе назвали возможные следующие шаги оккупантов.