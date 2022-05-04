Соединение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе полностью восстановлено, – Кубраков

Эксперты Укравтодора завершили возведение насыпного моста через реку Тетерев. Таким образом, сообщение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе было полностью восстановлено, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона", – рассказал министр.

По его словам, новый мост насыпан из бута и щебеночно-песчаной смеси, а по его краю дорожники установили бетонные блоки.

Кубраков рассказал, что всего на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

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"На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин", – сказал он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Киевской области уже возобновлено движение на 12 временных переправах, а еще на четырех объектах продолжаются работы.