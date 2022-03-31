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Снова фосфорные снаряды, встреча Кулебы и Лаврова, Саратов подтопило, – дневник войны от Вячеслава Буткалюка
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фосфорные снаряды в Донецкой области;
общее число погибших в Николаевской ОВО уже достигает 20 человек;
ВСУ освободили от российской оккупации часть Запорожской обл;
состояние российского военного корабля "Саратов";
для переселенцев готовят квартиры в Закарпатье;
оккупанты повредили 117 больниц и обстреляли 65 "скорых";
встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова;
Зеленский выступил в парламенте Нидерландов.