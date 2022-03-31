Снова фосфорные снаряды, встреча Кулебы и Лаврова, Саратов подтопило, – дневник войны от Вячеслава Буткалюка

 Вячеслав Буткалюк
Война в Украине 2022
1 минута
Снова фосфорные снаряды, встреча Кулебы и Лаврова, Саратов подтопило, – дневник войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • фосфорные снаряды в Донецкой области;

  • общее число погибших в Николаевской ОВО уже достигает 20 человек;

  • ВСУ освободили от российской оккупации часть Запорожской обл;

  • состояние российского военного корабля "Саратов";

  • для переселенцев готовят квартиры в Закарпатье;

  • оккупанты повредили 117 больниц и обстреляли 65 "скорых";

  • встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова;

  • Зеленский выступил в парламенте Нидерландов.

Видео дня

Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Новости Obozrevatel TVОбозреватель TVРоссия - страна-агрессорstopwar