Снаряды упали на детских площадках: в Харькове в результате вражеского обстрела погибли два человека. Фото

В Харькове вследствие обстрела Основянского района со стороны РФ в понедельник, 18 апреля погибли два человека. Трагедия произошла около 11:50 на проспекте Гагарина.

Об этом "Суспільному" рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Он добавил, что российские снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов.

Вследствие обстрела погибли мужчина и женщина, сообщили в прокуратуре.

По факту гибели людей было открыто уголовное производство.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было известно об одном погибшем в Харькове. В области ВСУ пошли в контрнаступление, оттеснив оккупантов и освободив несколько сел.

Напомним, 18 апреля враг совершил ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела погибли семь человек, еще 11 – ранены. Среди раненых оказался трехлетний мальчик, который вместе с мамой бежал от войны из Харькова.