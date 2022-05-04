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Снайперы ССО уничтожили БМП врага и показали видео

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Снайперы ССО уничтожили российскую технику

Снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прицельными выстрелами уничтожили БМП-2 российских оккупантов. Воины работали на дистанции 754 метра от цели.

Соответствующее видео показали в Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины. Отмечается, что вражеская техника уничтожена в результате попадания бронебойно-зажигательного патрона в боекомплект (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Воины отметили, что из строя была выведена еще одна бронемашина, которая после поражения начала дымиться.

Снайперы ССО уничтожили вражеские БМП
Видео дня

Напомним: ранее в сети появилось видео уничтожения украинским снайпером российских оккупантов в Луганской области. События происходили еще в конце марта, однако увидеть искусную работу украинцы смогли только сейчас. Под огнем был опорный пункт рашистов, а личность одного из ликвидированных удалось установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ССО на Харьковщине вместе с артиллерийской бригадой ликвидировали несколько российских танков и скопившихся в лесу бронетехники. Также был уничтожен блиндаж оккупантов.