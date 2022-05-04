Снайперы ССО уничтожили БМП врага и показали видео
Снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прицельными выстрелами уничтожили БМП-2 российских оккупантов. Воины работали на дистанции 754 метра от цели.
Соответствующее видео показали в Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины. Отмечается, что вражеская техника уничтожена в результате попадания бронебойно-зажигательного патрона в боекомплект (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Воины отметили, что из строя была выведена еще одна бронемашина, которая после поражения начала дымиться.
Напомним: ранее в сети появилось видео уничтожения украинским снайпером российских оккупантов в Луганской области. События происходили еще в конце марта, однако увидеть искусную работу украинцы смогли только сейчас. Под огнем был опорный пункт рашистов, а личность одного из ликвидированных удалось установить.
Как сообщал OBOZREVATEL, силы ССО на Харьковщине вместе с артиллерийской бригадой ликвидировали несколько российских танков и скопившихся в лесу бронетехники. Также был уничтожен блиндаж оккупантов.