Снайперы ССО уничтожили БМП врага и показали видео

Снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прицельными выстрелами уничтожили БМП-2 российских оккупантов. Воины работали на дистанции 754 метра от цели.

Соответствующее видео показали в Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины. Отмечается, что вражеская техника уничтожена в результате попадания бронебойно-зажигательного патрона в боекомплект (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Воины отметили, что из строя была выведена еще одна бронемашина, которая после поражения начала дымиться.

Видео дня

Напомним: ранее в сети появилось видео уничтожения украинским снайпером российских оккупантов в Луганской области. События происходили еще в конце марта, однако увидеть искусную работу украинцы смогли только сейчас. Под огнем был опорный пункт рашистов, а личность одного из ликвидированных удалось установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ССО на Харьковщине вместе с артиллерийской бригадой ликвидировали несколько российских танков и скопившихся в лесу бронетехники. Также был уничтожен блиндаж оккупантов.