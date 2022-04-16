'Сначала их даже жалели, но все изменилось после первых обстрелов': жительница освобожденной Малой Рогани о жизни в оккупации

Село Малая Рогань под Харьковом месяц было под русской оккупацией. За это время отношение жителей села к военным страны-агрессора кардинально изменилось.

Об этом "Суспільному" рассказала местная жительница Оксана. По ее словам, сначала пожилым людям даже было жаль российских солдат, однако так было только до первых обстрелов – с территории села оккупанты вели огонь по Харькову.

"Я с ними не общалась, видела только через окна, не выходила к ним. Местные жители, которые с ними разговаривали, говорили, что это молодые парни, они стояли на границе и их перебросили якобы на учения. Бабушки и дедушки сначала их жалели, потому что они были голодные, хотели есть, потому что это зима, а они как с осени приехали, так их и перекинули", – сказала Оксана.

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Вскоре жалость к россиянам исчезла полностью. Кроме Харькова теперь под огнем было и село, где захватчики обустроили себе позиции. Кроме того, они начали терроризировать местное население, добывая себе еду.

"Они стали свирепствовать, бомбить деревню, добывать себе еду. Они сказали, что Путин сказал: если хотите, берите сами и добывайте себе еду, режьте, убивайте людей, что хотите, то и делайте. И они начали грабить магазины, заезжать во дворы, где им заблагорассудится, ставить там технику", – рассказала женщина.

Она отметила, что технику оккупанты ставили там, где им вздумается, даже во дворах у людей, а жителям села говорили "уходите, куда хотите". Таким образом они делали из человеческих домов щит для своих позиций, так что "через село летело все, что можно".

Рассказала Оксана и о зверствах оккупантов. Россияне всячески унижали женщин с детьми, заставляли их становиться на колени, лежать, стоять, подходить по приказу.

Один из захватчиков изнасиловал жительницу Малой Рогани только потому, что она была похожа на его девушку. Чтобы женщина не сопротивлялась, военный РФ угрожал убить ее ребенка.

"Он не просто изнасиловал, заставлял ее делать то, что он хотел, он ей шею порезал, волосы отрезал. Потом сказал, что она похожа на его девушку и говорил: если ты не будешь это делать, я убью твоего ребенка. Она делала то, что он говорил", – сказала местная жительница.

На этом оккупанты не остановились. Они расстреляли парней, которые пришли на помощь мужчине, которого ранило осколком. Подорвали мирных жителей, которые пошли в соседнее село за гуманитарной помощью. Их тела не разрешали даже похоронить.

"У нас в селе все было, у нас были дороги, школа, больница, у нас все было новое, а теперь ничего нет. Они все уничтожили, потому что для них это дико, что у людей в селе есть дороги и кирпичные дома. Они заходят в дом, где есть микроволновка, и все разбивали, потому что их это бесило, – сказала Оксана. Она добавила, что хочет в будущем вернуться домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Малая Рогань было освобождено от оккупантов в конце марта. Захватчики после этого некоторое время скрывались по подвалам жилых домов, наши защитники проводили "зачистку".

После освобождения села выяснилось, что российские оккупанты на трассе возле Малой Рогани расстреляли более 20 машин с гражданскими.