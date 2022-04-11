Смерть пришла с флагом РФ, защитники окружены": Подоляк показал трагическое видео о Мариуполе

Российские оккупанты убили десятки тысяч мирных жителей в Мариуполе. В городе разрушены 90% всех зданий.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Он также опубликовал трагическое видео о том, что происходит в Мариуполе и призвал мировое сообщество помочь украинским защитникам.

"Мариуполь. Смерть пришла сюда под флагом РФ. Погибли десятки тысяч мирных жителей. Разрушено 90% зданий. Украинские защитники окружены. С самого начала мы просили у наших партнеров шанс – танки и самолеты. Мир молчит и наблюдает за геноцидом в режиме онлайн", – написал Подоляк.

Видео дня

Накануне заместитель командира полка "Азов" записал мощное обращение из заблокированного Мариуполя. Он призвал помочь защитникам города, который стал мучеником и одновременно – символом несокрушимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля появилась информация о том, что оккупанты применили против мирных жителей Мариуполя и украинских военных отравляющее вещество неизвестного происхождения, сбросив его с беспилотника.