Сменила красный флаг на сине-желтые ленты: в сети показали бабушку, ставшую "звездой" роспропаганды

Бабушка с красным флагом, которую российская пропаганда превратила в "символ" агрессии РФ против Украины, стала патриоткой Украины и носит сине-желтые ленты. Женщина прозрела после прилета российской мины во двор и информации о преступлениях рашистов в Буче.

Фото нового стиля бабушки выложил в Twitter белорусский блогер Максим Мирович. Он рассыпался в комплиментах перед старушкой.

"Бабушка с красным флагом". Вы посмотрите на знаменитую Анну Ивановну, которую в качестве символа использовала путинская пропаганда! Модница прям. Помолодела лет на 20, выпрямилась. Сравните ее хоть с тем первым видео, хоть с памятником. А бант сине-желтый на сумочке как вам", – написал он.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после появления видео, на котором старушка из Украины вышла встречать украинских воинов с красным советским флагом, считая, что это российские оккупанты, в России из нее слепили живой символ "пророссийскости Украины".

Изображение бабки с флагом россияне начали рисовать на фасадах зданий и на шевронах, повсюду вывешивают гигантские борды с ней и устанавливают памятники.

Так, на днях памятник "бабушке с красным флагом" установили в российском Белгороде. Однако простоял он всего сутки. Далее устрашающее творение русских "скульпторов" убрали с глаз долой, поскольку его облюбовали вандалы.

Также изображение бабки рашисты притащили в уничтоженный и разоренный Мариуполь.

Однако, после прилета российской мины на ее двор и информации о преступлениях рашистов в Буче, бабушка прозрела. Старушка жалуется, что в стране-агрессоре извратили ее поступок и сделали из нее "предательницу".