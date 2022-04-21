Смелое и важное решение, – Порошенко поблагодарил Эстонию и Латвию за признание агрессии РФ геноцидом украинского народа

Петр Порошенко поблагодарил депутатов эстонского и латвийского парламентов за решение о признании российской агрессии геноцидом народа Украины. Он назвал это смелым и важным шагом.

"Благодарю наших друзей и союзников в Латвии и Эстонии за смелое и важное решение о признании войны России против Украины актом геноцида", – написал Порошенко в Facebook.

"Конечная цель агрессии путинского рашистского режима - уничтожение не только украинского государства, но и украинской нации, украинской идентичности. Мы не позволим стереть Украину с карты мира и человеческой истории. Победа будет за Украиной, а военные преступники путинского режима будут привлечены к ответственности", – отмечает Порошенко.

Он призвал союзников в других странах также принять такое решение.

"Призываем всех наших союзников следовать примеру Риги и Таллинна и дать должную справедливую оценку варварским действиям Кремля", – пишет Петр Порошенко.