'Слідство.Інфо': видео кадыровцев из Мариуполя – постановочные и сняты на окраинах города

Большинство видео боев с участием кадыровцев в Мариуполе оказались постановочными. Они сняты лишь на окраинах, хотя сам глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что город захвачен.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо". Журналисты изучили ролики оккупантов и выяснили локации, в которых их снимали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, один из роликов, на котором Кадыров хвастался якобы взятием Мариуполя, был снят на окраине города – в районе Левобережный, что ближе к российской границе.

Видео дня

Еще одно видео, где кадыровцы стреляют по жилому дому, – также сделано в этом же районе. Глава Чечни говорил, что Левобережный зачистили еще 24 марта. Но ролики с того района он публиковал несколько дней подряд – и 28, и 29 марта.

Кроме того, в сети обратили внимание, что боевики стреляют из пулеметов по зданию, которое уже уничтожено бомбардировками. Также пользователи отметили, что оккупанты прячутся за бронетранспортом, хотя оператор стоит на открытой местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чечне семьям погибших кадыровцев пообещали мешок картошки, лук и растительное масло.

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