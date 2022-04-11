Следующие три недели будут решающими, они определят исход войны Украины и РФ, – американский эксперт

Американский военный эксперт, бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Майкл Райан заявил, что следующие три недели будут решающими в войне России с Украиной. Эксперт убежден, что россияне недооценили украинскую армию.

При условии усиления и оперативности предоставления помощи Запада украинцы вполне способны выйти из войны победителями. Такое мнение Райан высказал в интервью SkyNews.

По мнению эксперта, результат войны и то, кто выйдет из нее победителем, будут решены в ближайшие три недели. И даже то, что Кремль отказался от планов по оккупации всей Украины и сосредоточился на восточной части Украинского государства, не делает победу РФ бесспорной. Их главная проблема остается неизменной: неизвестно, смогут ли россияне "восстановить достаточную боевую мощь" и противостоять "очень опытным" украинским силам на востоке.

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"Следующие три недели будут решающими. Они определят исход войны", – сказал Райан.

Он также отметил исключительную важность интенсивной и оперативной помощи западных стран в обеспечении Украины современным вооружением.

"Если мы на Западе сможем усилить чувство безотлагательности в снабжении украинцев, завершив его до уровня берлинского авиалайнера, украинцы действительно могут закончить войну победителями", – сказал Райан.

Также эксперт прокомментировал недавние "ротации" в высшем военном командовании РФ. То, что руководителя российской военной операции в Сирии генерала Александра Дворникова назначили командующим кампании в Украине, усилит жестокость боевых действий. По мнению Райана, Россия будет применять "классическую российскую тактику" выжженной земли и будет совершать "массированные воздушные и артиллерийские атаки".

Но захват восточных регионов Украины для РФ все равно будет трудной задачей. К тому же неизвестно, хватит ли у России для этого сил.

"Это вызовет большую жестокость, как и предсказал президент Зеленский. Это будет похоже на Вторую мировую войну, как сказал министр иностранных дел Украины. Но в конечном итоге русские понесут еще больше потерь при таком подходе", – заявил Райан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе ВСУ уничтожили группировку оккупантов, которые также отличились зверствами в Сирии.

Общие боевые потери России в Украине за полтора месяца войны составили 19,5 тыс. человек; уничтожены 154 самолета и 347 артиллерийских систем.