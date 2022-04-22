Следующие недели будут 'критическими': военный аналитик назвал три возможных сценария развития ситуации на Донбассе

От того, как будет разворачиваться борьба на украинском Донбассе, зависит весь результат российского вторжения в Украину. Поэтому ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий.

Об этом рассказал военный эксперт Джастин Крамп, которого цитирует BBC. По его словам, есть три сценария развертывания ситуации на Донбассе, которые будут связаны с результатом битвы.

"Вот почему этот период является таким критическим – исходя из него, мы увидим либо мир, либо паузу в конфликте, либо просто длительную продолжающуюся войну, и это, конечно, зависит от обеих сторон", – говорит он.

Он подчеркнул, что результат будет зависеть от успеха россиян против украинцев.

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"В таком случае будет понимание того, удовлетворится ли Путин полученным, сочтут ли россияне, что они уничтожили сердце украинских военных и показали, что поставок НАТО недостаточно, чтобы сдержать их. Следовательно, они могут продолжать наступление и захватывать другие города, как Харьков", - пояснил Крамп.

По словам аналитика, в России еще есть 22 боевые группы, которые расположены к северу от Киева в Беларуси.

"Их держат там неспроста: Россия оставляет себе возможности для наступления на остальную часть страну, но это может быть очень тяжело, если она потеряет много сил на Донбассе", - добавил Крамп.

Напомним, в интервью OBOZREVATEL заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что до завершения войны в Украине еще далеко. Рано или поздно война окончится победой Украины, но Россия станет врагом навсегда.