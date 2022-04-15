Следующей фазой войны в Украине станет 'битва логистики', – экс-начальник британской военной разведки

Бывший начальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн заявил, что следующие дни и недели в войне Украины и России станут "битвой логистики". По его словам, многое будет зависеть от темпов пополнения запасов и доставки нужного оружия и техники на восток страны.

Осборн отмечает, что российские оккупанты пытаются нарастить "непропорциональные" силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных. Об этом сообщает Sky News.

Экс-разведчик прогнозирует, что Россия пытается захватить Мариуполь, так как именно оттуда российские войска намерены начать двигаться на север, чтобы поддержать наступление на востоке.

Маршал авиации Осборн говорит, что проблема для украинских военнослужащих будет заключаться в том, смогут ли они достаточно быстро пополнить запасы и доставить нужное оружие и технику на восток. Также он отмечает, что битва на Донбассе задаст тон войны в следующем месяце.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия изменила военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Осуществить это страна-агрессор намерена к 9 мая.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждут две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших Вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают продвижение оккупантов вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.