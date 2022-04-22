'Скажу брату, что горжусь, когда он вернется': родственники защитников Мариуполя рассказали об их подвиге

Почти два месяца украинские военные в Мариуполе доблестно сражаются в нечеловеческих условиях с многократно превышающем в людской силе врагом. Двоюродная сестра одного из них Елена Никулина ожидает брата Максима домой, чтобы сказать, что гордится его подвигом.

Владимир Василюк, чей сын также защищает Мариуполь на предприятии "Азовсталь", признает, что украинским воинам не хватает боеприпасов. Он готов поехать на помощь к сыну и его побратимам, но такой возможности нет, сообщает BBC (чтобы увидеть ролики, доскрольте до конца новости).

Елена говорит, что она задавала себе вопрос, как она будет себя вести, когда придет сообщение о том, что ее брат Максим умер, но ответа на это у нее нет, а только бросает в слезы.

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Женщина работает в волонтерском центре в Киеве, отправляя ящики со всем необходимым на фронт. Она делает это в том числе ради Макса, который сейчас отрезан от получения помощи. Он находится на "Азовстали", продолжая воевать с оккупантами практически без запасов еды, боеприпасов и медикаментов. Почти месяц Елена не имела с братом связи, но на неделе удалось связаться на короткое время.

"Он никогда не говорил нам о реальных условиях, наверное, не хотел нас расстраивать. Но у них очень мало еды и медикаментов, а лечить раненых солдат становится все сложнее", – говорит женщина.

Российские войска продолжают осаждать город, так как он имеет огромное политическое значение для президента РФ Владимира Путина. Он хочет преподнести своим гражданам взятие Мариуполя как победу к 9 мая. Максим – один из тех, кто отказался сдаться в плен захватчикам и пообещал обороняться до конца.

"Я никогда бы не подумала, что мой двоюродный брат станет настоящим героем Украины и Мариуполя. Очевидно, это очень горькое чувство гордости в том смысле, что он находится в опасной для жизни ситуации. Я мечтаю о том дне, когда он вернется, и я смогу сказать ему об этом", – отметила Елена.

Владимир Василюк постоянно поддерживает связь с сыном Данилой, который также находится на "Азовстали". Мужчина утверждает, что нашим бойцам не хватает боеприпасов, но они не хотят покидать подземелья завода, где все еще находятся раненые солдаты и гражданские лица.

"Я не сплю по ночам. Если бы у меня был шанс поехать туда, я бы поехал. Не думаю, что город стоит потери его жизни. Но ребята сделали свой выбор. Может быть, это моя вина, что он ушел в армию, потому что я всегда брал его на тренировки и готовил к этому. Его главной целью всегда было – сделать нашу страну лучше", – заявил Владимир.

21 апреля во время встречи Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу было объявлено о взятии Мариуполя. Президент РФ даже распорядился прекратить попытки захвата "Азовстали", а ограничиться только осадой предприятия. Президент США Джо Байден усомнился в том, что российские оккупанты установили контроль над городом. Он призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы спасти украинцев, которые остаются в городе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов в Мариуполе, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что часть Мариуполя остается под контролем наших защитников. Он отметил, что сейчас Украина ведет подготовку к военному пути деблокады города.