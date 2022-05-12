Украинские воины продолжают держать оборону в заблокированном российским оккупантами Мариуполе, находясь в нечеловеческих условиях. Ситуация вокруг последнего форпоста наших защитников – металлургического комбината "Азовсталь" – вышла из под контроля.

В этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался 11 мая в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он также заявил, что ему и его жене уже второй день поступают угрозы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов "Азова". Говорят, что нас ждет казнь, ее, меня и наших детей убьют, потому что мы, сволочи, сидим в Киеве и списываем "Азов", – сказал Арестович.

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Он пообещал опубликовать в своих соцсетях скриншоты сообщений с этими угрозами.

Также советник главы ОП напомнил, что на "Азовстали" сейчас помимо бойцов "Азова" находятся также пограничники, КОРД, 36-я бригада морской пехоты, Нацгвардия и территориальная оборона Мариуполя. По его словам, родственники этих воинов ему и никому другому ничего подобного не пишут.

При этом Арестович сказал, что у него нет претензий к "обезумевшим от горя" родственникам и женам "азовцев", он может их понять. А вот тем, кто советует им писать угрозы представителям власти в соцсетях, он посоветовал "прийти в себя и подумать, чем это чревато и к чему приведет".

Советник главы ОП также добавил, что его крестник сейчас находится в Мариуполе. У всего Офиса президента тоже есть родственники и друзья в заблокированном городе.

"Мы боролись, боремся и будем бороться за каждого бойца. И даже если этот боец обещает расстрелять меня, мою жену и моих детей, а таких хватает, я все равно буду за него бороться, чтобы он вернулся живым сюда. Потому что угрозы и отчаяние людей это отдельное дело, а другое дело власти – вытягивать своих бойцов", – сказал он.

Обвинения в адрес Офиса президента в том, что он не занимается спасением бойцов с "Азовстали", Арестович назвал "грязной политической игрой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина предложила России новый формат обмена военных с "Азовстали" в Мариуполе: вывезти тяжелораненых по гуманитарному коридору. В то же время страна-агрессор может забрать пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.