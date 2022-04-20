Ситуация усложняется каждый час: жителей Луганщины призвали срочно эвакуироваться

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться. По его словам, в скором времени может наступить день, когда власти и волонтеры не смогут доставлять мирным жителям лекарства и еду.

Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. Он также отметил, что оккупанты отказались вводить "режим тишины", поэтому несколько дней эвакуация проходит без гуманитарных коридоров и под несмолкаемым огнем российской армии.

"20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной. Ситуация усложняется каждый час. Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру, в Попасную и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных", – написал глава ОВА.

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По словам Гайдая, желающим уехать нужно всего лишь дойти до эвакуационного транспорта – оттуда их доставят в Днепр, Ужгород, Черновцы и Кропивницкий. "Помогут со всем", – подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что в ночь на 20 апреля в Луганской области было зафиксировано меньше наступлений врага и обстрелов. Вероятно, это связано с тем, что оккупанты несут огромные потери среди личного состава.