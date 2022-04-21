Ситуация на Херсонщине становится критической, на Донбассе – постоянные обстрелы и бои. Главное о ситуации по регионам

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Ситуация в Херсонской области становится критической, а на Донбассе продолжаются постоянные обстрелы и бои.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро четверга, 21 апреля, которое располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью тихо было на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Киевщине и Полтавщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Запорожской и Тернопольской областях.

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В Херсонской области из-за оккупации российскими захватчиками ситуация в области становится более критической. Во всех районах слышны обстрелы. В результате атак уничтожена инфраструктура. Информация о раненых и пострадавших гражданских лицах пока нет.

В Луганской области ситуация сложная. Продолжаются постоянные обстрелы, а также продолжаются жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. В результате обстрелов в Рубежном и Новодружеске зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

На Донбассе также обстрелы вдоль всей линии разграничения. Под утро русские оккупанты активизировались вблизи Марьинки и Новомихайловки. Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию в регионе.

В Днепропетровской области прошла ночь под сигналы воздушной тревоги. Враг обстрелял из ураганов пригород Зеленодольска. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал.

На Харьковщине интенсивность обстрелов этих суток уменьшилась, ночь прошла значительно спокойнее. В Изюмском направлении продолжаются активные бои.

В Николаевской области оккупанты нанесли ракетные удары по областному центру. Также были слышны взрывы в центре города, где находятся исключительно частные дома. По предварительным данным, обошлось без жертв. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.

Отметим, что на 57-е сутки войны в Украине вражеская армия РФ пытается продолжать наступательные действия на восточном направлении, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганщиной. Оккупанты частично блокируют Харьков и готовят "мобилизацию" в Херсонской области. В то же время украинские защитники помешали их штурму на Донбассе, отразив девять вражеских атак.

Напомним, около 21 000 военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц разнообразной военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что битва за Донбасс может оказаться не последней в войне против российских захватчиков, поскольку РФ имеет возможности подтягивать в бой новые ресурсы и резервы. Это, вероятно, продлится еще следующие две-четыре недели.