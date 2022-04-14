Ситуация довольно сложная: в Минобороны дали прогноз, можно ли ждать деэскалации после 9 мая

На сегодняшний день российская армия продолжает максимально накапливать силы и готовится к дальнейшей эскалации. При этом враг сосредотачивается не только вдоль российско-украинской границы, но также на территории Беларуси и непризнанной "Приднестровской республике".

В связи с этим нельзя утверждать, что после сакральной для РФ даты – 9 мая, последует деэскалация. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире национального телемарафона на канале "Украина 24".

По ее словам, руководство страны-агрессора пытается привязать события на поле боя к 9 мая. Кроме того, враг размышлял над тем, чтобы до этой даты захватить Киев и устроит показательный парад.

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"Враг рассматривает такой вариант, у них была такая амбиция пройтись 9 мая по Киеву. Исходя из той информации и интерпретации, которая доходит, что до 9 мая стоит подождать. Почерк российской армии и КГБ состоит в том, что они все пытаются приурочить каким-то историческим датам, а 9 мая для них это сакральная дата", – сказала замминистра обороны.

Также Маляр отметила, что возвращаться в Киев пока рано, так как украинская столица является ключевой целью для российских оккупантов. В то же время в минобороны говорят, что из-за ракетно-бомбовых ударов риск остается на всей территории нашей страны. При этом замминистра обороны подчеркнула, что многое будет зависеть от ситуации на востоке Украины.

"Риск остается на всей территории Украины, а учитывая, что Киев для них был ключевой целью, они ее не покидают. Поэтому все же стоит подождать. Спустя некоторое время станет ясно, куда движется ситуация. На сегодня российская армия максимально накапливает свои силы, чтобы в дальнейшем осуществить эскалацию. Они накапливают войска не только вдоль российско-украинской границы, они готовятся на территории Беларуси, они ведут подготовку на территории так называемой непризнанной Приднестровской республике. Поэтому эти риски нужно учитывать", – отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия изменила свою военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет к 9 мая.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.