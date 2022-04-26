'Ситуация будет выравниваться': Аваков рассказал, что нужно Украине для эффективного противодействия РФ

Украина способна лишить Россию преимущества в воздухе и на море. Добиться этого помогут поставки современного противовоздушного вооружения, которые уже происходят.

В будущем нашему государству необходимо будет приобрести около 5 американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые существенно усилят украинскую противовоздушную оборону. Об этом в эфире "Украина 24" заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он убежден, что Украина благодаря своей системе ППО скоро лишит Россию преимуществ в воздухе и на море. Идеальным вариантом было бы приобретение 4-5 установок американских ЗРК Patriot, которых было бы более чем достаточно, по мнению Авакова. Однако до конца войны они вряд ли попадут в Украину так что покупать их следует после после завершения боевых действий, чтобы не допустить повторения ударов с воздуха в будущем.

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Сейчас же существенной помощью для Украины являются другие поставки.

"Patriot до конца боевых действий мы получить не сможем, но современное противовоздушное вооружение мы уже получаем и это не только S-300 бывшего советского производства, это и другие системы, в том числе британские, французские, американские, меняющие баланс", – сказал Аваков.

Наибольшую причину для волнений являют собой скоростные крылатые ракеты РФ, и особенно - сверхскоростные российские "Кинжалы". Вот только запасы таких ракет у России истощаются.

"И в общем – надо отметить, что интенсивность обстрелов со стороны россиян понемногу падает. Да, это не чувствуют защитники Мариуполя или Харькова, потому что лупят и со стороны Российской Федерации, не переходя границу. Но постепенно эта ситуация будет выравниваться... Средства ПВО, которыми сейчас оснащена наша армия, будут менять баланс. Я уверен, что в итоге мы добьемся и в воздухе, и на море ситуации, когда у россиян не будет никакого преимущества. Это уже не фантазия, это реальность ближайшего времени", – констатировал Аваков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 апреля Аваков заявил, что РФ потеряла уже более 30 тысяч солдат и наемников.

Также, по его словам, спецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин. Если российский диктатор решится применить ядерное оружие - он будет уничтожен.