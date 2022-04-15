"Символ горя украинских матерей": окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске передали ООН. Фото

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский передал представительству Организации Объединенных Наций окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске. Ее доставят в Международную независимую Комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений в Украине.

Передача важного доказательства состоялась 14 апреля во время встречи с Кризисным координатором ООН в Украине, специальным представителем Генерального секретаря ООН Амином Авадом, сообщили в Facebook МВД Украины. Правоохранители отметили, что после трагедии в Краматорске фотография этого конька облетела множество мировых медиа и стала символом уничтоженных судеб украинских детей.

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"Пусть эта игрушка станет символом горя украинских матерей, а также напоминанием о судьбах наших детей, которые цинично и массово уничтожают Россия", – отметил Монастырский.

Он отметил, что в результате российской агрессии на территории Украины погибли более 190 детей и около 350 получили ранения.

Напомним: российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по вокзалу в Краматорске Донецкой области 12 апреля.

"Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди тел раненых и убитых найдена окровавленная мягкая детская игрушка", – проинформировал глава МВД.

Позже в сети опубликовали отчаянное фото с вокзала Краматорска, на котором был изображен тот самый конек в крови. Отмечается, что женщины и дети из районов боевых действий убегали от зверств российских извергов вглубь страны. Ждали эвакуационного поезда, однако убийственное оружие Кремля достало их и здесь, в десятках километров от линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по вокзалу в Краматорске, уверены: рашисты били по мирным гражданам, пытавшимся эвакуироваться из Донецкой области, умышленно и целенаправленно. Они вспоминают о пережитом ужасе и об убитых Россией на вокзале детях.