Силы спецопераций захватили несколько единиц техники вражеской ПВО и показали фото трофеев

Украинские Силы спецопераций захватили несколько единиц техники российских оккупантов. ЗРК "Бук" и боевой пункт управления комплекса "Бук М1" будут использоваться украинскими силами ПВО.

Вражеская техника поработает против российских захватчиков. Фото трофеев показали в Генеральном Штабе ВСУ.

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о ЗРК БУК и боевом пункте управления комплекса БУК М1", - отметили в Генштабе.

Вся захваченная спецназовцами техника пригодна к дальнейшему использованию – и послужит для очищения украинской земли от рашистов.

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Украинские спецназовцы и дальше обещают охотиться за особо ценными трофеями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 18,9 тыс. человек: уничтожено 698 танков и 150 самолетов. Такие данные утром 7 апреля были озвучены в Генеральном Штабе ВСУ.