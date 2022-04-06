Силы спецопераций Украины уничтожили установку вражеского "Бука". Фото

Российские оккупанты потеряли в Украине еще одну пуско-заряжающую установку самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук". Его уничтожили Силы специальных операций Украины.

Об этом сказано на странице командования ССО ВСУ в Facebook. Наши защитники также опубликовали фото "улова".

"Группы ССО Украины охотятся на особого зверя – ПВО врага. В одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук". После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А потом приступили к зачистке местности", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны РФ против Украины было ликвидировано около 18600 российских оккупантов. Также враги потеряли почти 700 танков, более 150 самолетов, 135 вертолетов и сотни единиц другой боевой техники.