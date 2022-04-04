Силы спецопераций получили в 'подарок' от оккупантов ЗРК 'Бук' и склад боеприпасов. Фото

Украинские военнослужащие получили ценный "подарок" от российских оккупантов – самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук". А рядом с ним находился заброшенный схрон россиян.

Там наши защитники обнаружили боеприпасы, оружие и снаряжение противника. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Находку возле одного из населенных пунктов обнаружила группа ССО Украины. Вместе с бойцами сопротивления военнослужащие занимались проведением специальной разведки и поисково-ударных действий.

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"Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы "отблагодарить" их за трофеи", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины ювелирно уничтожили ЗРК "Бук" оккупационной армии. Смертоносное оружие захватчики прятали в черниговских лесах.

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