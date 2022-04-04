Силы ПВО сбили воздушную цель над Волынью: обломки упали на здание

В понедельник, 4 апреля, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель российских оккупантов. Это произошло на территории Маневицкой территориальной громады.

Обломки сбитого объекта упали на здание в одном из населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Он уточнил, что обошлось без жертв, масштаб нанесенного ущерба устанавливается. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Воздушные силы ВСУ сбили в Волынской области вражескую ракету. Два продолжительных сигнала тревоги 29 марта завершились без последствий.

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А до этого российские оккупанты нанесли ракетные удары по областному центру Волынской области – городу Луцку. По предварительной информации, целью оккупантов была нефтебаза, а ракету выпустили из Беларуси.

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