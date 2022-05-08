Силы ПВО сбили очередную вражескую ракету над Одессой

Российские оккупанты в очередной раз пытались нанести ракетный удар по Одессе. Однако украинским силам ПВО удалось сбить вражеский снаряд.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, вероятной целью военных РФ был одесский аэропорт.

"Полчаса назад наша доблестная ПВО сбила очередную ракету врага над Одессой. Целью ублюдков, предположительно, был аэропорт", – сказано в сообщении.

Отметим, в ночь на 8 мая оккупанты уже запускали крылатые ракеты по направлению Одесской области. Однако Силы противовоздушной обороны сбили российские снаряды. Что было целью солдат РФ – неизвестно.

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Отметим, ранее в британской разведке заявили, что РФ ориентируется на такие ключевые города, как Одесса, Херсон и Мариуполь, чтобы полностью контролировать доступ к Черному морю и морские линии связи Украины.

Несмотря на то, что российские наземные операции сосредоточены на востоке Украины, ракетные удары продолжаются по всей стране – таким образом агрессор пытается помешать стране пополнить свои запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шипилово Луганской области российские войска атаковали жилой дом, в подвале которого прятались мирные граждане. В результате обстрела под завалами оказались как минимум 11 человек.