Арест российских активов по всему миру оживил украинских чиновников, предвкушающих возможность получить в свое распоряжение огромные ресурсы на послевоенное восстановление страны.

В условиях, когда страна-агрессор поставила своей целью уничтожить украинский народ, украинскую экономику и украинское государство, пострадали все: и государство, и бизнес, и граждане. Вот только возможности защитить свои права у всех разные.

Сейчас публикуется много советов, как гражданину подсчитать сумму материального ущерба, нанесенного российской вооруженной агрессией. Органы власти разрабатывают и принимают соответствующие нормативные акты. Но потом их исполнение все равно окажется в руках местных чиновников, на справедливость и некоррумпированность которых уповать вряд ли приходится.

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Но есть и другой путь. Верховный Суд 14 апреля 2022 года рассмотрел кассационную жалобу Надежды Реготун – вдовы погибшего главного сержанта взвода снайперов 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128 ОГШБр старшего прапорщика Олега Реготуна, подготовленную юридической командой движения "Силы права".

Постановлением Верховного Суда от 14.04.2022 р. по делу №308/9708/19 (производство №61-18782св21; https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1270169/) определено следующее:

1. В категории споров о возмещении ущерба, нанесенного физическому лицу, его имуществу, здоровью, жизни в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, иностранное государство-ответчик не пользуется судебным иммунитетом против рассмотрения судами Украины таких судебных дел. После начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена Российская Федерация, имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении ущерба, нанесенного физическому лицу в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, по иску, поданному именно к этой иностранной стране.

2. В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины 24.02.2022 г. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, что в свою очередь с этой даты делает невозможным направление различных запросов и писем в посольство Российской Федерации в Украине в связи с прекращением работы на территории Украины.

Следовательно, посылать в посольство этой страны запрос на согласие об участии в деле и останавливать производство по делу до получения ответа от Российской Федерации или уведомления о вручении такого запроса не требуется.

Это означает, что достаточно размещения на сайте суда официального сообщения о времени и месте рассмотрения иска гражданина Украины к российской федерации, как государства-агрессора.

Постановление Верховного Суда стало важной вехой на семилетнем пути, который начался с разработки командой правозащитного движения "Сила права" стратегии наступления на юридическом фронте. С первого решения Херсонского суда, установившего в 2015 году юридический факт вынужденного переселения крымской журналистки Анны Андриевской из оккупированного Крыма. С решения судьи Голосеевского суда Киева Николая Шкирая, по заявлению вынужденной переселенки из Луганска Ирины Веригиной арестовавшего в 2016-м российские финансовые активы на сумму более 3 миллиардов долларов США. На этом сложном пути было много препятствий – суды, в которые по пять-шесть раз приходилось возвращаться из апелляции, чтобы наконец получить справедливое решение; судьи в ватниках под мантиями, годами тянувшие рассмотрение заявлений пострадавших от российской агрессии; чиновники и прокуроры, которые в 2017-м подавали апелляции против семей погибших и вынужденных переселенцев в интересах российской федерации. Лишь в 2018-м нам удалось "пробить глухую стену" и добиться законодательного освобождающего пострадавших от уплаты судебного сбора. Справедливости ради надо сказать и о многих судьях местных, апелляционных судов, Верховного Суда, которых не падали в обморок, не тянули время в ожидании развития событий на фронте, не ждали прихода "своих", а честно называли все своими именами.

Именно судебная ветвь власти первой признала территории ОРДЛО оккупированными, а понесенные жертвы – результатом российской вооруженной агрессии. Фундаментом Постановления Верховного Суда стали тысячи решений украинских судов об установлении юридического факта гибели защитников страны и нанесения ущерба здоровью и личному имуществу граждан Украины, а также сотни решений о взыскании с рф ущерба, нанесенного вооруженной агрессией и оккупацией.

Все эти решения вынесены по заявлениям пострадавших, подготовленным юридической командой "Силы права". Наша большая команда прошла этот путь вместе со вдовой подполковника Ярослава Костышина Светланой и его дочерями-близняшками Русланой и Александрой, с раненым защитником страны Владимиром Сторожуком, с семьей погибшего замкомандира сумской Альфы Героя Украины полковника Александра Анищенко и тысячами граждан, пострадавших от российской агрессии и оккупации, – семьями погибших, военными и гражданскими, получившими ранения и увечья, вынужденными переселенцами.

Наступает следующий этап совместной борьбы за торжество Силы права над правом силы. Опираясь на долгожданное Постановление Верховного Суда, наша команда разрабатывает новый типовой иск пострадавшего гражданина Украины к российской федерации, как государству-агрессору, и подробные разъяснения по его наполнению.

Подача в украинские суды индивидуальных исков к рф позволит, во-первых, судебным решением закрепить сумму морального и материального ущерба, нанесенного гражданину вооруженной агрессией россии против нашей страны, и, во-вторых, поможет нашему государству обосновать и потребовать необходимую сумму компенсаций за счет арестованных активов государства-агрессора. Все материалы, необходимые для подготовки исков, до середины мая будут доступны на сайте "Силы права" (www.sila-prava.org).